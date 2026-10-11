BZ: Евросоюз может поменять отношение к России после сделки Путина и Трампа

Сделка Путина и Трампа разрушила антироссийскую стратегию ЕС BZ: Евросоюз может поменять отношение к России после сделки Путина и Трампа

Москва11 окт Вести.Соглашение о поставках дизельного топлива, заключенное президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, полностью разрушило стратегию, которой до недавнего времени придерживался Евросоюз в отношении Москвы. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

Издание отмечает, что Евросоюз и киевский режим надеялись полностью перетянуть США на свою сторону и вернуть Вашингтон на курс жесткого давления на Россию.

Смягчив санкции и вновь выразив свое уважение Путину, Трамп в очередной раз продемонстрировал, что единого западного фронта против России больше нет… Этот политический сигнал, вероятно, отразится и на позиции ЕС, где все громче звучат призывы к нормализации отношений с Россией и компромиссам между Киевом и Москвой пишет газета

Ранее правительство России частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива после телефонного разговора Трампа и Путина. По соглашению, РФ поставит на мировые рынки на первом этапе 500 тысяч тонн дизтоплива.