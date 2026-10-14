В Германии призвали заключить дизельную сделку с Россией по примеру США АдГ: ФРГ необходимо договориться с Россией о поставках дизтоплива

Москва14 окт Вести.Берлину необходимо последовать примеру Вашингтона и заключить с Россией сделку по поставкам дизельного топлива. Об этом заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель.

По ее словам, президент США Дональд Трамп поступил "очень прагматично" и ради своего народа решил вопрос с поставкой российского топлива, а Германия "остается ни с чем", сообщает агентство DPA.

Мы тоже хотим дизельную сделку для немцев, для нашей страны, для Германии. И поэтому нам необходимо сесть за стол переговоров заявила Вайдель

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин принял к сведению информацию о договоренности США с Россией о поставках дизтоплива. Он подчеркнул, что руководство Германии и ЕС категорически отвергает возможность отмены ограничений на импорт российского дизельного топлива.