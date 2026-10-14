Политолог Рар исключил дизельную сделку России и Германии в ближайшее время

Политолог оценил вероятность заключения сделки РФ и Германии по поставкам дизеля Политолог Рар исключил дизельную сделку России и Германии в ближайшее время

Москва14 окт Вести.Заключение сделки по поставкам дизеля между Россией и Германией по аналогии с договоренностью Москвы и Вашингтона в ближайшее время маловероятно, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Александр Рар.

Таким образом он прокомментировал призывы партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз социальной справедливости и экономического благоразумия" (ранее - "Союз Сары Вагенкнехт") о необходимости подобного соглашения.

По словам эксперта, нынешнее руководство ФРГ готово пойти на серьезное обострение отношений с американской администрацией и лично с президентом Дональдом Трампом из-за дизельной сделки, лишь бы к концу 2026 года полностью остановить поступление российских энергоносителей в Европу.

В руководящих верхах [Германии] готовы серьезно рассориться с США и главой Белого дома Дональдом Трампом по поводу дизельной сделки с Россией сказал Рар

Он добавил, что приход к власти АдГ и партии Сары Вагенкнехт, которые, напротив, хотят заключить соглашение с РФ, "пока не ожидается".

9 октября стало известно, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о крупных поставках российского дизельного топлива на американский и международные рынки.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин принял к сведению эту информацию и подчеркнул, что руководство Германии и ЕС категорически отвергает возможность отмены ограничений на импорт российского дизельного топлива.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что телефонный разговор Путина и Трампа, который привел к договоренностям по дизелю, "ошеломил многих в партии войны".