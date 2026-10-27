Политолог рассказал, смогут ли демократы отменить дизельную сделку с РФ Политолог Дудаков: демократы не смогут отменить дизельную сделку США с РФ

Москва27 окт Вести.Представители Демократической партии в случае своего успеха на предстоящих промежуточных выборах в США не смогут отменить американскую сделку с Россией. Такое мнение озвучил политолог-американист Малек Дудаков в комментарии изданию NEWS.ru.

По словам эксперта, американский лидер Дональд Трамп пытался использовать сделку для того, чтобы сбить цены на дизель внутри своей страны. Дудаков не исключил, что "определенный эффект проявится", но, как он считает, это произойдет уже после выборов.

Порядка 30 млн человек уже проголосовали, и на их решение сделка никак не повлияет полагает политолог

Вместе с тем, как считает Дудаков, в случае победы демократов продлить сделку, срок которой истечет после апреля, уже будет "политически сложно".

По мнению американиста, в случае победы демократы смогут инициировать разбирательства против Трампа в 2027 году.

9 октября Трамп заявил об успешных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках российского дизеля США и на мировой рынок.

3 ноября в Соединенных Штатах будут проведены промежуточные выборы. Будут избраны все 435 членов палаты представителей, а также 35 сенаторов: 33 - на очередных выборах на места класса II и еще два - на выборах во Флориде и Огайо.