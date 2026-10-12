Суверов: демократы в Конгрессе США могут осложнить сделку Трампа с Россией Суверов оценил перспективы блокировки сделки Трампа с Россией в Конгрессе США

Москва12 окт Вести.Критика сделки президента США Дональда Трампа с Россией со стороны демократов в США пока вряд ли приведет к ее блокировке. Об этом ИС "Вести" заявил инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

По его словам, окончательное решение будет зависеть от расстановки сил в Конгрессе после проведения выборов 3 ноября.

В США сейчас море критики Трампа, прежде всего со стороны демократов за дизельную сделку с Россией. Но пока республиканцы контролируют Конгресс, я думаю, что блокировка этой инициативы маловероятна, но если демократы по итогам ноябрьских выборов получат большинство в Конгрессе, то тогда возможны некоторые сложности с реализацией этой сделки. Но я думаю, что в ближайшей перспективе заблокировать сделку все-таки не удастся пояснил Суверов

Ранее сообщалось, что американский конгрессмен из Республиканской партии от штата Кентукки Томас Мэсси поддержал заключенное между президентом России Владимиром Путиным и его коллеги из США Дональдом Трампом соглашение о поставках дизельного топлива.