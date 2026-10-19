Историк: для демократов Трамп предатель, а для республиканцев он заблудившийся Сидоров рассказал об отношении демократов и республиканцев к решению Трампа

Москва19 окт Вести.Решение президента США Дональда Трампа о нефтяной сделке с Россией вызвало достаточно серьезную критику и недоумение среди демократов и республиканцев.

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил историк-международник Андрей Сидоров.

По словам эксперта, 18 октября этого года должен был вступить в силу закон Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), в котором представлен новый план ужесточения санкций против РФ, однако после заключения нефтяной сделки, введение новых санкций было бы нелогично.

Ну, что касается администрации Трампа. Вот здесь интересно, конечно. Сегодня должен был вступить в силу закон Линдси Грэма, по идее. Ну, то есть Трамп должен был представить свой план ужесточения санкций против Российской Федерации. Но до этого девятого числа он принял сделку по поставке в Соединенные Штаты российского дизеля. Естественно, логичным продолжением было то, что тут новые санкции было бы нелогично их вводить ... И все это вызвало достаточно серьезную, в общем, критику в Соединенных Штатах, не только со стороны демократов. Понятно, демократы называют его предателем, демократы называют его, в общем, человеком, который сейчас в угоду своим политическим амбициям или в угоду своим партийным, так сказать, интересам сдает интересы национальной безопасности Соединенных Штатов, но немалая часть и республиканцев, в общем, говорит, что это, да, он не предатель, но он ошибся. Это, в общем, была ошибка. Поэтому Трампу надо будет балансировать прокомментировал историк

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что России и США следует работать сообща ради обеспечения глобальной стабильности и процветания.

Также ранее на сайте Белого дома был опубликован документ, в котором президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом распорядился не применять ряд антироссийских санкций, ограничений и пошлин по закону, разработанному при участии Линдси Грэма.