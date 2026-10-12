Сенаторы в США обвинили Трампа в нарушении закона за дизельную сделку с РФ Сенаторы США назвали сделку Трампа по дизтопливу из России незаконной

Москва12 окт Вести.Группа американских сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии, обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в нарушении закона, который запрещает импорт российских энергоносителей. Это следует из сообщения на сайте комитета сената США по международным отношениям.

Администрация не провела консультаций с конгрессом и не представила никаких объяснений, обосновывающих данное решение, как того требует законодательство говорится в публикации

Сенаторы напомнили, что конгресс США в 2022 году прямо запретил импорт российских энергоносителей.

9 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава Белого дома по итогам беседы заявил о достигнутом соглашении. По его словам, он договорился с Путиным о поставках для снижения мировых цен на нефть 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца октября.

Это соглашение поддержал американский конгрессмен из Республиканской партии от штата Кентукки Томас Мэсси.