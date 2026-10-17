В Конгресс США внесли законопроект о запрете дизельной сделки с Россией В Конгресс США внесен законопроект, блокирующий дизельную сделку с РФ

Москва17 окт Вести.Члены Палаты представителей Соединенных Штатов внесли законопроект, который может заблокировать дизельную сделку с Россией. Документ был опубликован на сайте Конгресса.

Инициатива предусматривает введение санкций в отношении добычи и переработки нефти из России. На сегодняшний день содержание законопроекта не обнародовано. Документ внесен в Палату представителей 15 октября и в тот же день передан на рассмотрение в комитеты по иностранным делам, судебным делам, финансовым услугам, а также по налогообложению и надзору.

Известно, что инициатива внесена группой конгрессменов из Демократической партии США, раскритиковавших дизельную сделку Москвы и Вашингтона.

О достижении договоренности по поставкам Россией топлива на американский и мировой рынки 9 октября сообщил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Позже вице-премьер Александр Новак подтвердил, что министерства энергетики РФ и США ведут плотную работу по реализации соглашения о поставках дизельного топлива. Новак отметил, что российская сторона планирует к концу текущего года довести экспорт дизтоплива до 3,5 миллиона тонн в месяц.