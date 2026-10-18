Москва18 октВести.Быстрое блокирование Конгрессом США соглашения между Россией и США о поставках российского дизельного топлива выглядит маловероятным, сообщает агентство Bloomberg.
Конгресс не заседает в связи с промежуточными выборами, поэтому возможности немедленных действий по блокированию сделки Трампа по дизельному топливу невеликиотмечает агентство
Законопроект, призванный заблокировать сделку о поставках в США дизельного топлива из России, внесен в Палату представителей. Текст законопроекта пока не опубликован.