Bloomberg: Конгрессу США не удастся быстро заблокировать сделку по дизелю

Bloomberg: Конгресс США не сумеет быстро заблокировать дизельную сделку Bloomberg: Конгрессу США не удастся быстро заблокировать сделку по дизелю

Москва18 окт Вести.Быстрое блокирование Конгрессом США соглашения между Россией и США о поставках российского дизельного топлива выглядит маловероятным, сообщает агентство Bloomberg.

Конгресс не заседает в связи с промежуточными выборами, поэтому возможности немедленных действий по блокированию сделки Трампа по дизельному топливу невелики отмечает агентство

Законопроект, призванный заблокировать сделку о поставках в США дизельного топлива из России, внесен в Палату представителей. Текст законопроекта пока не опубликован.