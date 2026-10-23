Москва23 окт Вести.Конгресс США вряд ли сможет повлиять на дизельную сделку РФ и Соединенных Штатов даже при победе демократов на промежуточных выборах. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил старший научный сотрудник и директор российской программы Центра Стимсона Петр Слезкин.

Он отметил, что в Конгрессе США много политиков старого толка, которые давно препятствуют различным начинаниям и договоренностям, однако на ситуацию в целом не влияют.

Это такой политический цирк. Насколько они умеют влиять на процесс? По-моему, мы уже давно видим, что очень мало. И даже если республиканцы проиграют [промежуточные выборы в] Палату представителей, даже в Сенат – они (конгрессмены. – Прим. ред.) серьезно подействовать на процесс не смогут. То есть у исполнительной власти, у Трампа рамки движения довольно широки заявил эксперт

Ранее сообщалось, что законопроект против сделки о поставках российского дизтоплива в США, поддержанный представителями Республиканской и Демократической партий, внесен в Палату представителей.

В свою очередь, агентство Bloomberg отметило, что быстрое блокирование Конгрессом соглашения между Россией и США о поставках топлива выглядит маловероятным.