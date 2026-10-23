Вэнс: Россия "не вертит Трампом как хочет" в вопросе сделки по дизелю

Вэнс отверг заявления о том, что РФ манипулирует Трампом Вэнс: Россия "не вертит Трампом как хочет" в вопросе сделки по дизелю

Москва23 окт Вести.Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс отверг заявления о том, что РФ в вопросе дизельной сделки способна оказывать влияние на решения президента США Дональда Трампа.

Таким образом он прокомментировал обвинение в адрес американского лидера со стороны сенатора-республиканца Тома Тиллиса о том, что Москва "крутит им как хочет".

Могу заверить вас, что никто не вертит президентом США как хочет. Он вполне реалистично оценивает ситуацию заявил Вэнс в интервью iHeart

Вице-президент США подчеркнул, что соглашение по поставкам дизельного топлива даст возможность снизить расходы американских фермеров и потребителей, которые столкнулись с высокими ценами на топливо.

Ранее глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи ранее прокомментировал отправку первого танкера с дизелем в США, подчеркнув, что возможность торговать и вести бизнес с Россией является частью мирного процесса.