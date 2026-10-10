Эксперт Фролов: договоренность с США о поставках дизеля не снимает санкции с РФ

Договоренность о поставках дизеля не снимает санкции с России, отметил эксперт Эксперт Фролов: договоренность с США о поставках дизеля не снимает санкции с РФ

Москва10 окт Вести.Договоренность между Россией и США о масштабных поставках дизельного топлива не снимает экономические санкции с Москвы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп не принимал решение о снятии санкций с России – была выдана только генеральная лицензия на временную приостановку действий экономических ограничений.

Трамп не принял решения снять санкции. Выдана генеральная лицензия, которая приостанавливает действие никем не отменяемых санкций. Кроме того, эту генеральную лицензию можно в любой момент отозвать. Она действует до апреля 2027 года, но это не означает, что санкции прекратились. Более того, часть санкций, которые касаются нашего дизельного топлива и в целом нефтепродуктов, продолжают действовать подчеркнул эксперт

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и Штаты договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало временную генеральную лицензию, которая разрешает поставки дизельного топлива из России в Соединенные Штаты и на мировые рынки.