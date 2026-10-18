В Минэнерго США заявили, что поставки дизеля из РФ выгодны американцам Райт: поставки российского дизтоплива выгодны потребителям в США

Москва18 окт Вести.Поставки дизельного топлива из России выгодны американским потребителям, заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу CNN.

Он указал на дефицит дизеля на мировом рынке. По словам министра, американский лидер Дональд Трамп постоянно ищет способы "снизить расходы" американцев.

Если Россия может дополнительно поставить дизельное топливо на рынок и экспортировать его, это будет выгодно американским потребителям сказал Райт

При этом глава Минэнерго США отметил, что Вашингтон не смягчил ни одной санкции в отношении нефти из России.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал сроки поставок российского дизеля на американские рынки. По его словам, дизтопливо должно поступить через 15-20 дней после заключения контрактов.

9 октября Трамп сообщал о заключении с Россией соглашения о поставках дизеля на американский и мировой рынки.