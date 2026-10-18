Райт: США не смягчили ни одной санкции в отношении нефти из РФ

Райт: Вашингтон не смягчил ни одной санкции в отношении российской нефти Райт: США не смягчили ни одной санкции в отношении нефти из РФ

Москва18 окт Вести.Соединенные Штаты не смягчили ни одной санкции в отношении нефти из России, заявил министр энергетики США Крис Райт телеканалу CNN.

Мы смягчили ноль санкций по российской нефти сказал Райт

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что российское дизельное топливо, несмотря на санкции, поступит за мировой рынок. По его словам, для США важно обеспечить возможность его закупок.

Как сообщил вице-премьер России Александр Новак, дизель из РФ поступит на американские рынки через 15-20 дней после заключения контрактов.