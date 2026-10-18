"Поиск инноваций": в США объяснили смысл дизельной сделки с Россией Минэнерго США: дизельная сделка с Россией — инновационный путь Трампа к миру

Москва18 окт Вести.Министр энергетики США Крис Райт в эфире CNN заявил, что президент Дональд Трамп ищет нестандартные подходы к урегулированию украинского конфликта. Одним из таких решений он назвал договоренность о поставках российского дизельного топлива.

Война продолжается четыре с половиной года, президент Трамп пытается найти другой путь к миру. Очевидно, рациональные переговоры, диалоги не сработали. Он всегда ищет инноваций сказал Райт

По его мнению, сделка отвечает потребностям мирового энергетического рынка.

В чем сейчас больше всего нуждается мир с точки зрения энергетики? В дизеле. Что Россия не может сейчас поставлять? Дизель пояснил министр

Он подчеркнул, что речь не идет о мягкости в отношении Москвы.

Это вовсе не проявление мягкости по отношению к России. Это стимул к прекращению войны подчеркнул он

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия будет экспортировать только излишки топлива. С учетом выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта страна сможет не только обеспечивать внутренний рынок, но и поставлять топливо на мировые рынки. Мощности российских НПЗ по дизелю вдвое превышают внутренние потребности, отметил он. Первая партия может отправиться в США уже в конце октября.

9 октября Трамп объявил о договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки, после чего Минфин США вывел такие поставки из-под санкций до апреля 2027 года. Киев назвал соглашение "несправедливым и нечестным", в Евросоюзе также раскритиковали снятие санкций. Глава Минфина США Скотт Бессент назвал критику европейских стран лицемерием, указав, что те сами не могут отказаться от российских энергоресурсов.