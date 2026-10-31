Лавров: дизельная сделка между Россией и США вызывает раздражение в Конгрессе Лавров: российско-американская дизельная сделка вызывает раздражение в Конгрессе

Москва31 окт Вести.Россия знает, что дизельная сделка не нравится многим американским политикам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого дня совещания министров иностранных дел "Группы двадцати" (G20) в Атланте.

То, что эта сделка вызывает раздражение, в том числе в Сенате, в Палате представителей, это хорошо известно. И это естественно, потому что очень большая группа политиков нынешних на Капитолийском холме, да и в учреждениях исполнительной власти, им не нравится то, что происходит между Россией и США на уровне президентов отметил Лавров

Так глава российского МИД ответил на слова американского политика Ричарда Блюменталя, сенатора от Коннектикута, о том, что поставки нефти из России запрещены законами США.

Ранее вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что после заключения дизельной сделки между Россией и США цены на нефть стали снижаться.