Москва27 окт Вести.Российско-американская дизельная сделка является "чисто деловой договоренностью", без дополнительных условий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ. Трансляцию вел МИД России.

Насчет тех договоренностей, о которых было объявлено по итогам телефонного разговора президента [РФ Владимира] Путина и президента [США Дональда] Трампа о поставках дизельного топлива, дефицит которого Соединенные Штаты считают неадекватным нынешним требованиям мирового рынка, но это чисто деловая договоренность. Никаких условий - вот мы у вас купим дизельное топливо, а вы что-нибудь сделаете на политическом фронте, на фронте проблем безопасности, в Ормузском ли проливе, или где бы то ни было, - никаких увязок не было вообще сказал Лавров

По его мнению, речь идет о чисто прагматичном подходе разумных лидеров, которые беспокоятся об экономике своих стран и мира в целом. Приоритетом для них, по его словам, остаются интересы граждан, а не решение каких-то геополитических задач.

Как сообщалось ранее, три танкера с российской нефтью уже направляются в США. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, четвертый танкер с дизелем для американского рынка отправится 28 октября.