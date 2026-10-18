Москва18 окт Вести.России и США следует работать сообща ради обеспечения глобальной стабильности и процветания. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

России и США необходимо работать сообща ради глобальной стабильности и процветания написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети Х

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа об отмене законопроекта экс-сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Подписанный 18 сентября документ должен был начать действовать 18 октября, однако теперь его применение приостановлено до дальнейших распоряжений президента или госсекретаря. Глава Белого дома отметил, что решение не вводить ряд ограничений против России "очень хорошее", которое, по его мнению, пойдет на пользу всему миру.

17 октября Белый дом обнародовал документ, согласно которому Трамп распорядился не применять часть ограничений из закона об "адских санкциях" против России и Ирана и не наказывать пошлинами государства, которые закупают энергоносители у РФ. Так, США отказались от тарифа до 500% на прямой импорт из РФ, до 100% – на товары из пяти крупнейших стран-покупателей и от мер против чиновников, банков и организаций. В Вашингтоне такой шаг объяснили желанием добиться мира между Москвой и Киевом, ведь рестрикции могли бы помешать урегулированию украинского конфликта.