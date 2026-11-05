Москва5 ноя Вести.Представители Демократической партии США после выборов в Конгресс обратят особое внимание на торговые сделки между Штатами и Россией, в частности на продажу зарубежных активов компании "Лукойл". Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Иван Пятибратов.

При наихудшем развитии событий демократы могут попытаться сорвать сделку, отметил он.

Что касается возможности продажи лукойловских активов в пользу американских покупателей… Ситуация заключается в том, что теперь, из-за того, что к власти пришли демократы, к этим сделкам будет приковано куда большее внимание. В худшем случае есть вероятность того, что эта сделка может вообще не состояться. А в лучшем случае… есть вероятность того, что в итоге активы будут проданы с большим дисконтом, потому что демократы, дорвавшись до власти, сделают так, что круг покупателей будет существенно сужен в связи с их какими-то мнимыми требованиями объяснил Пятибратов

Ранее сообщалось, что консорциум инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли намерен заполучить зарубежные активы компании "Лукойл", организовав сделку на 22 миллиарда долларов.