США поддержали сделку по зарубежным активам "Лукойла", пишут СМИ NY Post: США сопровождают сделку по зарубежным активам "Лукойла"

Москва10 окт Вести.Сделка по зарубежным активам российской нефтяной компании "Лукойл" нашла поддержку администрации президента США Дональда Трампа, сообщает газета The New York Post (NY Post) со ссылкой на источник в правительстве.

Как утверждается, Международная финансовая корпорация развития США (DFC), которая входит в консорциум во главе с инвестором Тоддом Боули, намерена приобрести месторождения в Азии, Европе, Африке и Северной Америке, добиваясь более 350 тыс. баррелей в сутки нефтяного эквивалента.

В публикации говорится, что зарубежные активы компании оцениваются примерно в $20 млрд. Отмечается, что прибыль структурирована так, чтобы доля DFC поступала в казначейство США.

В сделке обсуждается сеть НПЗ, автозаправок и нефтяных месторождений по всему миру, которые принадлежат компании "Лукойл".

Спецпредставители президента США Уиткофф и Кушнер рассматривают сделку как способ снизить мировые цены на энергоносители и укрепить хорошие отношения с Кремлем.