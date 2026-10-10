Москва10 октВести.Сделка по зарубежным активам российской нефтяной компании "Лукойл" нашла поддержку администрации президента США Дональда Трампа, сообщает газета The New York Post (NY Post) со ссылкой на источник в правительстве.
Как утверждается, Международная финансовая корпорация развития США (DFC), которая входит в консорциум во главе с инвестором Тоддом Боули, намерена приобрести месторождения в Азии, Европе, Африке и Северной Америке, добиваясь более 350 тыс. баррелей в сутки нефтяного эквивалента.
В публикации говорится, что зарубежные активы компании оцениваются примерно в $20 млрд. Отмечается, что прибыль структурирована так, чтобы доля DFC поступала в казначейство США.
В сделке обсуждается сеть НПЗ, автозаправок и нефтяных месторождений по всему миру, которые принадлежат компании "Лукойл".
Спецпредставители президента США Уиткофф и Кушнер рассматривают сделку как способ снизить мировые цены на энергоносители и укрепить хорошие отношения с Кремлем.