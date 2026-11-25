Консорциум Боэли заключил сделку по зарубежным активам "Лукойла" Американский миллиардер Боэли заключил сделку по зарубежным активам "Лукойла"

Москва25 ноя Вести.Консорциум американского предпринимателя Тодда Боэли заключил соглашение с "Лукойлом" об обмене ценных бумаг на зарубежные активы российской нефтяной компании. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, стоимость передаваемых ценных бумаг составляет около 10 миллиардов долларов. В сделке также участвует Международная финансовая корпорация развития США (DFC).

Весь международный портфель "Лукойла" оценивается примерно в 16 миллиардов долларов. Он включает активы в 11 странах, в том числе добывающие проекты в Азербайджане и Казахстане, нефтеперерабатывающие заводы в Европе и сеть АЗС, включая станции в США.

В начале ноября сообщалось, что консорциум инвесторов во главе с Боэли намерен заполучить зарубежные активы компании "Лукойл", организовав сделку на 22 млрд долларов.