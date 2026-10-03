Песков отказался комментировать данные о сделке РФ и США по нефти

Песков не стал комментировать данные о сделке РФ и США по активам "Лукойла" Песков отказался комментировать данные о сделке РФ и США по нефти

Москва3 окт Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать РБК сообщения западных СМИ о обсуждении Россией и США многомиллиардной сделки по зарубежным активам "Лукойла" в рамках переговоров по Украине.

Без комментариев заявил Дмитрий Песков

Как накануне писала The New York Times, тема сделки по "Лукойлу" якобы обсуждалась 5 сентября на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По задумке администрации США, Вашингтон готов заключить такую сделку с Москвой якобы для того, чтобы показать серьезность своих намерений по перезагрузке двусторонних отношений.

Помимо этого, NYT отметила, что ситуация на рынке топлива, которая обострилась после начала конфликта на Ближнем Востоке, подталкивает администрацию президента США к заключению этой сделки.

Осенью прошлого года США ввели санкции против "Лукойла", после чего компания заявила о намерении продать свои зарубежные активы.