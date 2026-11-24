Москва24 нояВести.Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании одобрили выплату части прибыли владельцам обыкновенных акций за период с января по сентябрь 2026 года. Сумма составит 535 рублей на одну ценную бумагу, говорится в сообщении компании.
Уточняется, что деньги получат все, кто будет числиться владельцем акций на 9 декабря 2026 года.
Суммарный размер выплат акционерам за прошлый год составил 675 рублей на акцию — 397 рублей промежуточных и 278 рублей финальных. За 2024 год суммарно перечислили 1,055 тысячи рублей на акцию.
Ранее экономист оценил вероятность срыва продажи зарубежных активов "Лукойла".