Владельцы акций "Лукойла" получат по 535 рублей за девять месяцев 2026 года

В "Лукойле" назвали размер выплат владельцам акций за девять месяцев 2026 года Владельцы акций "Лукойла" получат по 535 рублей за девять месяцев 2026 года

Москва24 ноя Вести.Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании одобрили выплату части прибыли владельцам обыкновенных акций за период с января по сентябрь 2026 года. Сумма составит 535 рублей на одну ценную бумагу, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что деньги получат все, кто будет числиться владельцем акций на 9 декабря 2026 года.

Суммарный размер выплат акционерам за прошлый год составил 675 рублей на акцию — 397 рублей промежуточных и 278 рублей финальных. За 2024 год суммарно перечислили 1,055 тысячи рублей на акцию.

Ранее экономист оценил вероятность срыва продажи зарубежных активов "Лукойла".