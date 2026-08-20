"Татнефть" может выплатить за I полугодие дивиденды в 32,88 рубля за акцию

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды доходностью выше 6% "Татнефть" может выплатить за I полугодие дивиденды в 32,88 рубля за акцию

Москва20 авг Вести.Совет директоров нефтяной компании "Татнефть" рекомендовал выплатить за первое полугодие 2026 года дивиденды в размере 32,88 рубля на акцию, их дивидендная доходность превысит 6%, информирует компания.

Дивиденды предлагается выплатить по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Татнефть" за 6 месяцев 2026 года.

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров: 1. Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2026 года: - на одну привилегированную акцию в размере 32 рубля 88 копеек; - на одну обыкновенную акцию в размере 32 рубля 88 копеек говорится в сообщении

Согласно информации Московской биржи, обычные акции "Татнефти" сейчас торгуются на уровне 519-522 рублей, таким образом, их дивидендная доходность составляет порядка 6,3%.

Внеочередное заочное голосование по дивидендам состоится 23 сентября. Список лиц с правом дивидендов рекомендуется определить по состоянию на 13 октября.

В июне в Сбербанке утвердили рекордные дивиденды за 2025 год - в размере 850,2 млрд рублей или 37,64 рубля на обыкновенную и привилегированную акции по итогам прошлого года.