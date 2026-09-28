Основатель "Лукойла" стал лидером по полученным в 2026 году дивидендам

Алекперов возглавил топ-75 Forbes по наибольшим суммам дивидендов Основатель "Лукойла" стал лидером по полученным в 2026 году дивидендам

Москва28 сен Вести.Основатель российской нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов возглавил топ-75 россиян, которым выплатили наибольшие суммы дивидендов в 2026 году.

Об этом сообщило издание Forbes, которое и составило соответствующий рейтинг.

Отмечается, что сумма дивидендов, полученных Алекперовым составила 106,2 млрд рублей, их источник - "Лукойл".

Вторым в рейтинге значится председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон. Он получил 87,1 млрд рублей дохода от дивидендов, источником стали компании "Новатэк" и "Сибур".

В тройку лидеров рейтинга Forbes также вошел член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко с 71,5 млрд рублей дивидендов. Источниками также стали компании "Новатэк" и "Сибур".

Также в топ-75 вошли президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев (40,5 млрд рублей), совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Михаил Фридман (39,5 млрд рублей), президент холдинга "Интеррос" Владимир Потанин (35,9 млрд рублей), председатель совета директоров "ИФД Капиталъ" Леонид Федун (34,9 млрд рублей), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (34 млрд рублей), член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета "Альфа-Групп" Герман Хан (31 млрд рублей).