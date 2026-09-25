"Татнефть" выплатит дивиденды за первое полугодие в 32,88 рубля на акцию

"Татнефть" выплатит 32,88 рубля дивидендов на акцию за первое полугодие "Татнефть" выплатит дивиденды за первое полугодие в 32,88 рубля на акцию

Москва25 сен Вести.Акционеры "Татнефти" утвердили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2026 года в размере 32,88 рубля на акцию, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

По дивидендной политике, "Татнефть" направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО. Чистая прибыль компании по РСБУ за полугодие составила 152,98 млрд рубей, а по МСФО – 165,46 млрд рублей.

Ранее совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2026 года доходностью выше 6%.