Акционерам "Норникеля" предложили выплатить по 1,85 рубля на акцию

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды на 28,3 млрд руб. Акционерам "Норникеля" предложили выплатить по 1,85 рубля на акцию

Москва26 авг Вести.Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 1,85 рубля на одну акцию. Об этом сообщила компания.

Общая сумма, которую предлагается направить на дивидендные выплаты, составит 28,28 миллиарда рублей.

Внеочередное заочное собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов состоится 30 сентября. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, будет определен по состоянию на 7 сентября.

Совет директоров также рекомендовал установить 12 октября датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Ранее сообщалось, что совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 32,88 рубля на акцию. Отмечалось, что их дивидендная доходность превысит 6%.