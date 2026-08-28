"Лукойл" в 1,5 раза нарастил чистую прибыль по МСФО за полугодие Прибыль "Лукойла" по МСФО за I полугодие достигла 430,9 млрд рублей

Москва28 авг Вести.Чистая прибыль "Лукойла" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), относящаяся к акционерам, в первом полугодии текущего года выросла в 1,5 раза год к году и достигла 430,9 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка от реализации за этот период увеличилась на 8%, до 2,06 трлн рублей, против 1,9 трлн рублей годом ранее.

Показатель EBITDA по итогам первых шести месяцев 2026 года составил 815,3 млрд рублей.

"Лукойл" является одной из крупнейших мировых нефтегазовых компаний. На ее долю приходится свыше 2% мировой добычи и около 1% доказанных запасов углеводородов.