Совет директоров ОАК предложил отказаться от дивидендов по итогам года

ОАК может оставить акционеров без дивидендов за 2025 год из-за убытка Совет директоров ОАК предложил отказаться от дивидендов по итогам года

Москва28 авг Вести.Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года из-за отсутствия чистой прибыли. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В первоначальной отчетности по РСБУ, опубликованной в феврале, ОАК сообщала о чистой прибыли за 2025 год в размере 6,9 миллиарда рублей. Однако в августе корпорация представила исправленную бухгалтерскую отчетность, согласно которой год был завершен с чистым убытком в 24,2 миллиарда рублей.

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО "ОАК" по итогам 2025 года чистую прибыль общества не распределять, дивиденды по акциям общества не выплачивать говорится в сообщении

Последний раз ОАК выплачивала дивиденды по итогам 2014 года. Тогда акционеры получили по 0,002 рубля на акцию.

Ранее СМИ сообщали, что компания "Русал" намерена законсервировать ряд сырьевых производств. Акционеры также приняли решение по итогам прошлого года не выплачивать дивиденды.