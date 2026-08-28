Москва28 авг Вести.Объединенная компания "Русал" направила обращение в правительство РФ, в котором предупредило кабмин о намерении законсервировать ряд сырьевых производств. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В обращении упоминаются Пикалевский глиноземный завод (ПГЛЗ), Североуральский бокситовый рудник (СУБР), а также Богословский и Уральский заводы по производству глинозема.

Убытки, связанные с переработкой сырья, получаемого от этих предприятий, можно оценить в 400 долларов на каждую тонну алюминия, что примерно соответствует 800 млн долларов убытка ежегодно для "Русала" в целом. Объем необходимых инвестиций в восстановление сырьевого блока компанией оценивается в 1,8 миллиарда долларов говорится в публикации

Ранее акционеры "Русала" приняли решение по итогам 2025 года не выплачивать дивиденды. Также летом в отношении компании было возбуждено дело Федеральной антимонопольной службой из-за цен на алюминий.