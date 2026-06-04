Москва4 июн Вести.Один из крупнейших производителей мороженого в России, холдинг "Русский холод" будет ликвидирован. Такое решение приняли акционеры барнаульской компании.

Ликвидационная комиссия должна завершить все процедуры за 18 месяцев, пишет "Коммерсант". Газета отмечает, что интерес к активам "Русского холода" проявляет инвестгруппа А1.

Согласно данным СПАРК, совокупный долг четырех основных компаний группы (АО "Русский холодъ", АО "ТД "Русский холод", ООО "Алтайхолод" и "Лагуна койл") в 2025 году превысил 12,5 млрд рублей.

"Русский холод" выпускает более 140 видов мороженого под брендами "Лакомка", "Настоящий пломбир", "Золотой пломбир" и "Монарх".