А1 предложила выкупить одного из крупнейших производителей мороженого в РФ Компания А1 предложила выкупить производителя мороженого "Русский холод"

Москва7 мая Вести.Инвестиционная компания А1 предложила выкупить долги одного из крупнейших производителей мороженого в России, группы компаний "Русский холод", взамен на возможность приобрести ее за символическую цену, сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

Уточняется, что А1 предложила "Русскому холоду" выкупить все права требования кредиторов, включая основной долг, проценты по нему, возможные штрафы, права по договорам обеспечения, а также поручительства юридических и физических лиц.

После согласования вопросов с кредиторами А1 планирует заняться финансовым оздоровлением "Русского холода"… Предполагается, что группа будет выкуплена у текущих собственников "за номинальную цену 1 рубль" говорится в публикации

В случае, если сделка состоится, то А1 пополнит оборотный капитал "Русского холода" на сумму до 1,5 миллиарда рублей, чтобы перезапустить производство, создать необходимый уровень запасов продукции, увеличить сбыт и оптимизировать процессы внутри группы компаний.

Ранее итальянская банковская группа UniCredit сообщила, что планирует разделить свой российский бизнес и продать его часть инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов.