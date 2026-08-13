Компания "Роквул" хочет взыскать с датского акционера более 8 млрд рублей

Российская дочка Rockwool намерена взыскать с материнской компании 8 млрд рублей Компания "Роквул" хочет взыскать с датского акционера более 8 млрд рублей

Москва13 авг Вести.Российская компания ООО "Роквул" намерена взыскать с датского производителя каменной ваты Rockwool порядка 8,6 миллиарда рублей. Соответсвующий иск направлен в Арбитражный суд Московской области. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.

Уточняется, что Rockwool владеет 100% акций российского предприятия.

ООО "Роквул" завершило досудебную процедуру и направило иск… о взыскании задолженности по договору займа на общую сумму около 8,6 миллиарда рублей говорится в сообщении

Ранее глава компании "Развитие строительных активов" Тимур Амиров рассказал, что датское руководство фактически бросило свои активы в России. Из-за этого завод на Урале стал убыточным. Российскому руководству пришлось принять решение о вводе временного управления.