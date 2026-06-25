Москва25 июнВести.В Арбитражный суд Москвы подано исковое заявление к структурам немецкого автоконцерна BMW, сообщает ТАСС, со ссылкой на материалы картотеки арбитража.
Иск подан 22 июня группой "Автодом", сумма исковых требований составляет 25 млрд рублей.
Ответчиками указаны - материнская компания Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, BMW Osterreich Holding GMBH, BMW Fahrzeugtechnik GMBHуточняет агентство
Также среди ответчиков перечислены российские структуры - ООО "БМВ Русланд трейдинг" и ООО "БМВ банк".
Отмечается, что детали требований пока не раскрываются, а в "Автодоме" отказались комментировать ситуацию.