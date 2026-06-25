ТАСС: иск на 25 млрд подан "Автодомом" к структурам BMW

"Автодом" хочет отсудить у структур BMW 25 млрд рублей ТАСС: иск на 25 млрд подан "Автодомом" к структурам BMW

Москва25 июн Вести.В Арбитражный суд Москвы подано исковое заявление к структурам немецкого автоконцерна BMW, сообщает ТАСС, со ссылкой на материалы картотеки арбитража.

Иск подан 22 июня группой "Автодом", сумма исковых требований составляет 25 млрд рублей.

Ответчиками указаны - материнская компания Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, BMW Osterreich Holding GMBH, BMW Fahrzeugtechnik GMBH уточняет агентство

Также среди ответчиков перечислены российские структуры - ООО "БМВ Русланд трейдинг" и ООО "БМВ банк".

Отмечается, что детали требований пока не раскрываются, а в "Автодоме" отказались комментировать ситуацию.