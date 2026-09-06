В Госдуме готовят законопроект о программе мотивации акциями Законопроект установит единый порядок реализации программ мотивации акциями

Москва6 сен Вести.В Госдуме готовят изменения в правилах выдачи акций сотрудникам в качестве бонусов, передает РИА Новости. Законопроект ограничивает общий объем размещаемых акций, следует из документа.

Количество акций каждой категории (типа), которое может быть размещено (приобретено обществом) в рамках всех действующих программ мотивации не может превышать 10% от количества размещенных акций общества соответствующей категории (типа) говорится в сообщении

Согласно документу, для непубличных обществ предусмотрено послабление. Так, при единогласном решении всех акционеров ограничение может не применяться.

Кроме того, акции будут размещаться по закрытой подписке. Это значит, что бумаги предлагаются заранее ограниченному кругу лиц. А совет директоров общества обязан ежегодно утверждать отчет о реализации программы.

В случае одобрения парламентом нововведения начнут действовать с 1 декабря 2026 года.