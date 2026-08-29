В ГД рассказали о новой мере поддержки бизнеса в моногородах Депутат Говырин: для поддержки бизнеса в моногородах выделят 3,5 млрд рублей

Москва29 авг Вести.Правительство России намерено выделить 3,5 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он отметил, что подобная помощь особенно важна из-за высокой зависимости региональной экономики от одного крупного предприятия.

На поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах направят более 3,5 млрд рублей. Для предпринимателя здесь имеет значение сама стоимость привлечения денег. Льготный кредит позволяет тратить меньше на проценты и направлять высвободившиеся средства на оборудование, сырье, аренду помещений, ремонт, найм сотрудников или расширение производства. Банковская гарантия помогает подтвердить исполнение обязательств перед заказчиком или партнером без изъятия крупной суммы из оборота пояснил Говырин

По словам депутата, в особых экономических зонах финансовая поддержка сочетается с уже действующими налоговыми, таможенными и имущественными льготами. Благодаря этому предприниматели могут одновременно сократить расходы на запуск проекта и получить финансирование на более выгодных условиях.

Новые 3,5 млрд рублей стоит рассматривать прежде всего как ресурс для запуска и расширения конкретных компаний. Чем больше таких проектов дойдет до стадии работающего бизнеса, тем больше в моногородах будет независимых работодателей, услуг и новых точек экономического роста добавил Говырин

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что с 1 сентября 2026 года в России вступят в силу изменения, которые затронут предпринимателей, сферу ЖКХ и участие граждан в азартных играх.