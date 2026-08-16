В "Новых людях" назвали самые важные законопроекты для МСП, принятые партией "Новые люди" рассказали, какие важные законы для предпринимателей приняла партия

Москва16 авг Вести.В России для поддержки малого и среднего предпринимательства регулярно вводятся новые меры. Подробнее о законопроектах фракции "Новые люди" в этой сфере в интервью информационной службе "Вести" рассказал председатель комитета по малому и среднему предпринимательству, заместитель руководителя фракции Александр Демин.

Один из самых важных законопроектов – это законопроект, который мы приняли буквально три месяца назад в третьем чтении. Он позволяет формировать реестр оказания мер поддержки со всех профильных органов исполнительной власти. То есть, если раньше у нас только министерство экономического развития вносило оказанные меры поддержки, указывало, что это было для субъектов малого и среднего предпринимательства, то теперь если Минцифры, Минсельхоз, Минпромторг оказывает меры именно для субъектов МСП, то они тоже начинают условно маркироваться, и мы видим, что эти меры были оказаны для субъектов малого и среднего предпринимательства, и полноценно можем оценить систему и эффективность системы оказания мер поддержки сообщил Демин

Парламентарий также отметил важность решений, касающихся социального предпринимательства и ветеранов специальной военной операции.

Мы по социальным предприятиям приняли ряд заметных решений, и, наверное, самый важный из них касался ветеранов СВО. Они также стали входить в категорию социального предпринимательства. Соответственно, если предприниматель устраивает ветеранов СВО, либо сам ветеран СВО организовывает ведение своего бизнеса, то это приравнивается к социальному предпринимательству, и он может претендовать на меры поддержки, которые есть у социальных предпринимателей. Ввели механизм выращивания поставщиков субъектов МСП для потенциального участия в госзакупках сказал он

Депутат также рассказал о законопроектах, в которых фракция выступила в качестве соавтора.

Если мы говорим про те [законопроекты], где мы были соисполнителями, то один из ключевых –это законопроект о малых технологических компаниях, который был принят два с половиной года назад. Он вводит такое понятие, формирует такое понятие, как малые технологические компании. Это компании с оборотом до 4 млрд рублей, которые занимаются развитием инновационных решений, в основном это производственно-технологические решения. Это помогает нам наращивать технологический суверенитет и в целом формирует, задает вектор направления государственной политики в области такого технологического предпринимательства, делая на нем отдельный акцент рассказал Демин

Говоря о снижении давления на предпринимателей, депутат напомнил о пересмотре Кодекса об административных правонарушениях.

Еще одно важное – это пересмотр КоАПа, который как раз был, наверное, в двадцать первом–двадцать втором году, мы рассматривали активно этот законопроект. Там был внесен ряд изменений, которые помогают, скажем, при первых нарушениях в ведении деятельности более лояльно относиться к субъектам малого предпринимательства. Во-первых, это пятидесятипроцентные скидки на первое нарушение. Там есть диспозиция, что предупреждение вместо штрафа, если вообще впервые было допущено нарушение. Ну и ряд других, скажем, таких более лояльных по отношению к предпринимателю решений с точки зрения административных барьеров, административного давления заключил Демин

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос, связанный с упрощением условий ведения бизнеса для малого и среднего предпринимательства, занимающегося производством товаров.