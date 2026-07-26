Депутат Говырин: порог госзакупок у малого бизнеса вырос с 20 млн до 30 млн руб.

В Госдуме рассказали о новых правилах проведения госзакупок у малого бизнеса Депутат Говырин: порог госзакупок у малого бизнеса вырос с 20 млн до 30 млн руб.

Москва26 июл Вести.Порог госзакупок у малого бизнеса вырос с 20 миллионов до 30 миллионов рублей, на это указал член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии "Единая Россия" Алексей Говырин.

В беседе с NEWS.ru он напомнил, что новый законопроект "О внесении изменений в 44-ФЗ в части упрощения и оптимизации порядка осуществления закупок" повышает пороги ряда видов государственных закупок, в том числе для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.

По словам Говырина, сейчас заказчики должны направлять малому бизнесу и таким организациям не менее 25% учитываемого годового объема закупок. Депутат пояснил, что при специальных торгах, куда допускают только этих участников, начальная цена контракта ограничена 20 миллионами рублей. При этом не каждая закупка входит в расчет квоты.

Закон предусматривает исключения, среди которых факт большинства закупок у единственного поставщика, оборонные закупки, кредиты и закрытые процедуры. Одобренные поправки поднимают порог специальных торгов с 20 млн до 30 млн рублей сказал Говырин

Таким образом, это позволит малым компаниям бороться за более крупные контракты в процедурах, которые закрыты для большого бизнеса. Заказчик же, как заметил парламентарий, будет реже делить потребность на несколько закупок только из-за прежнего ценового ограничения.

Другое изменение касается электронного запроса котировок. По словам Говырина, до конца 2027 года его ценовой порог предлагается увеличить с 10 миллионов до 20 миллионов рублей.

Такая процедура, как объяснил парламентарий, требует меньше времени, поэтому заказчики смогут применять ее к более дорогим закупкам.

Практический эффект возможен там, где учреждению нужно быстрее приобрести оборудование, выполнить ремонт или заказать необходимые услуги заметил Говырин

Он отметил, что отдельная мера предусмотрена для сельских населенных пунктов. Так, при закупках у единственного поставщика предлагается отменить общий годовой лимит в 50 миллионов рублей, хотя стоимость одной закупки сохранится в пределах 600 тысяч рублей. Такой подход позволит в течение года приобретать небольшими партиями товары и услуги для нужд сел, не останавливая такие закупки после исчерпания общего лимита, пояснил парламентарий.

Говырин подчеркнул, что послабление относится к сельским нуждам и "не отменяет ограничение цены отдельного договора".