Москва18 июл Вести.В Совете Федерации разработали пакет поправок в 44-й федеральный закон, изменения в котором призваны упростить систему госзакупок для регионов, ускорить процессы и снизить давление на бизнес. Подробнее о предлагаемых мерах в интервью ИС "Вести" рассказал заместитель председателя СФ Николай Журавлев.

По его словам, пакет поправок предусматривает сокращение ряда сроков согласования и процедур, а также увеличение суммы, по которой будут закупаться товары у малого бизнеса, – она вырастет до 30 миллионов рублей.

Это очень важно для развития бизнеса в регионах и муниципалитетах. Он предусматривает более широкие возможности на изменение существенных условий контракта, когда есть сложности с поставками. Он предусматривает важную норму, которой сейчас нет, – это возможность разъяснения норм закона, которые достаточно сложны для понимания, особенно в муниципалитетах, со стороны правительства сообщил сенатор

Сейчас законопроект готовится к рассмотрению в Государственной думе. Ко второму чтению сенаторы планируют внести поправки, которые связаны с дальнейшим упрощением процедуры госзакупок. В частности, парламентарии хотят расширить применение электронного запроса котировок.