Алекперов высказался о продаже зарубежных активов "Лукойла" Алекперов: санкции могут привести к продаже зарубежных активов "Лукойла"

Москва25 ноя Вести.Санкции в отношении "Лукойла" могут привести к продаже зарубежного блока активов компании. Об этом заявил основатель "Лукойла" Вагит Алекперов в документальном фильме Саиды Медведевой "С Россией нефтью едины. К 35-летию компании "Лукойл", сообщает ИС "Вести".

Десятки лет мы потратили на формирование зарубежного блока; скорее всего, санкции подведут нас к тому, что мы его продадим. Хотя мы не хотим этого сказал он

За десятилетия работы "Лукойлу" удалось осуществить сотни зарубежных проектов. В частности, компания имела НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах, а также порядка 2,5 тысячи АЗС в странах мира.

В начале ноября источник Reuters сообщил, что консорциум инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли намерен заполучить зарубежные активы компании "Лукойл", организовав сделку на 22 млрд долларов.