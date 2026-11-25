Москва25 нояВести.Создание вертикально интегрированных компаний дало стимул для развития нефтяной промышленности в России. Об этом рассказал основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов в документальном фильме Саиды Медведевой "С Россией нефтью едины. К 35-летию компании "Лукойл", сообщает ИС "Вести".
По его словам, на сегодняшний день добыча нефти в стране составляет более 500 млн тонн.
Создание вертикально интегрированных компаний, которые объединяли в себя и геологоразведку, и добычу, и переработку, и продажу продукции – оно дало стимул для развития нефтяной промышленности России. Мы добывали 350 млн тонн нефти – вся страна – в 1994-1996 годах. Сегодня мы добываем более 500. Чья заслуга это? Заслуга вертикально интегрированных компаний и той политики, которую страна начала реализовывать, стабильно реализовывать после 2000-го годаотметил Алекперов
Ранее заместитель директора Международного института энергетической политики МГИМО Александр Фролов заявил, что средняя цена российской экспортной нефти марки Urals в октябре превысила 100 долларов за баррель, что принесло в бюджет России впечатляющие налоговые поступления.