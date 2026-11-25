Новак: "Лукойл" очень много вложил в развитие НПЗ

Новак рассказал о вкладе "Лукойла" в развитие НПЗ Новак: "Лукойл" очень много вложил в развитие НПЗ

Москва25 ноя Вести.Компания "Лукойл" реализовала масштабную программу по развитию нефтеперерабатывающих заводов в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в документальном фильме Саиды Медведевой "С Россией нефтью едины. К 35-летию компании "Лукойл", сообщает ИС "Вести".

Компания очень много вложила в развитие нефтеперерабатывающих заводов. Реализована масштабная программа модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. Компании самой я желаю постоянно развиваться, идти вперед, быть конкурентоспособными на мировых рынках, на российском рынке сказал он

Основатель российской нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов заметил, что строительство новых заводов ведется системно.

Мы строим новые заводы практически каждый год. Каждая установка - это 50 млрд. Кажется, просто установку построили, а это целый завод. Это все делают люди заявил он

Ранее сообщалось, что акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании одобрили выплату части прибыли владельцам обыкновенных акций за период с января по сентябрь 2026 года.