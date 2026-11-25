Москва25 ноя Вести.Российская нефтяная компания "Лукойл" пользуется уважением у своих партнеров в странах мира. Об этом рассказал основатель "Лукойла" Вагит Алекперов в документальном фильме Саиды Медведевой "С Россией нефтью едины. К 35-летию компании "Лукойл", сообщает ИС "Вести".

По его словам, успеха в бизнесе удалось добиться благодаря следованию ряда правил.

Мы делали всегда четыре вещи. Мы своевременно платили налоги, поэтому пользуемся уважением во всех странах. Мы своевременно платили зарплату нашим сотрудникам и своевременно платили дивиденды нашим акционерам. И самое важное - мы всегда ко всем нашим партнерам относились с уважением. Вот это позволило нам стать тем, кто мы есть сказал он

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко подтвердила: компания действительно осознает социальную-государственную ответственность.

Мы помним нулевые годы, когда меня избрали губернатором Санкт-Петербурга, безденежье, разруха. Я помню первую встречу с Вагитом Алекперовым. И он сразу с пониманием отнесся. Санкт-Петербург, особый город на карте России, и он понимал важность его развития. Я бесконечно благодарна Вагиту Алекперову, потому что он стал партнером Русского музея и музейного комплекса "Исаакиевский собор". Он принимал участие в восстановлении храмов и памятников культуры и архитектуры. И главное - результаты этого взаимодействия почувствовали горожане заметила она

Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что компания "Лукойл" представляет собою одного из крупнейших налогоплательщиков.

Конечно, "Лукойл" добывает в Западной Сибири, но управленческий аппарат - проектные институты, инжиниринговые центры и так далее - находится в Москве. Достаточно много ядра компании, мозгового центра. Поэтому, конечно, "Лукойл" - одно из крупнейших предприятий города Москвы в этом смысле, и серьезный налогоплательщик сказал он

Ранее Алекперов отмечал, что нефтегазовая отрасль России сохранила конкурентоспособность и смогла адаптироваться к сложным условиям.