Москва22 мая Вести.Нефтегазовая отрасль России сохранила конкурентоспособность и смогла адаптироваться к сложным условиям. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил учредитель фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Вагит Алекперов.

По его словам, спрос на энергоресурсы в мире продолжает расти, в том числе за счет стран Африки, где все больше людей получают доступ к электроэнергии и коммуникациям.

Конкуренция на глобальном рынке, она никуда не ушла. Она сохраняется и будет только усиливаться. Потому что наш продукт востребован. ... Я считаю, что отрасль нефтегазовая России, она сегодня конкурентная, она выдержала все этапы своего развития. За эти более чем 30 лет она смогла сохраниться, не только сохраниться, но она внедрила новые технологии, она разрабатывает эти технологии подчеркнул Алекперов

Он отметил, что сегодня 96% используемого в отрасли оборудования – российского производства.