Алекперов: иранский кризис – локальный, строить на нем стратегию по нефти нельзя

Алекперов: на иранском кризисе нельзя строить стратегию по нефти Алекперов: иранский кризис – локальный, строить на нем стратегию по нефти нельзя

Москва22 мая Вести.Иранский кризис оказывает влияние на мировой нефтяной рынок, однако остается локальной проблемой, на которой нельзя строить долгосрочную стратегию. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил учредитель фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Вагит Алекперов.

Он отметил, что вокруг цен на нефть сейчас идет много обсуждений, однако ситуация вокруг Ирана может быстро измениться.

Мы считаем, что сегодня иранская проблема – это проблема локальная, но которая влияет на глобальный рынок. Но она сегодня локальная. Эта проблема может очень быстро рассосаться. Поэтому на ней строить свою стратегию нельзя сказал Алекперов

Стратегия в нефтяной сфере должна строиться "на реальных ценах и на реальной экономике", добавил он.