Москва25 нояВести.Российская нефтяная компания "Лукойл" не испытывает дефицита трудовых кадров. Об этом рассказал основатель "Лукойла" Вагит Алекперов в документальном фильме Саиды Медведевой "С Россией нефтью едины. К 35-летию компании "Лукойл", сообщает ИС "Вести".
Мы не испытываем дефицита в трудовых кадрах, потому что мы сделали несколько шагов и своевременно сделали. Мы построили уникальные, я их называю "техниками", колледжи практически во всех городахсказал он
Ведется подготовка специалистов и в университетах. Так, рассказал ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета Антон Петроченков, для обучения молодых специалистов есть и современные лаборатории, и быстрый доступ непосредственно к месторождениям, а также изучение современных технологий в нефтедобыче.
Алекперов подчеркивает – идея подготовки молодых специалистов на месторождениях состоит в том, чтобы ребята продолжали работу именно там.
Эти люди получают высшее образование на месторождениях. Ведь сколько мы ни отправляли детей в Москву, Тюмень учиться, то 90 с лишним процентов не возвращаются. У них ведь молодость прошла в Москве, девушки, друзья там. Конечно, они там остаются и продолжают работать. А эти ребята сегодня хотят работать в моногородахсказал Алекперов
Он также добавил, что молодым специалистам компания помогает жильем.