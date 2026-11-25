В "Лукойле" объяснили, почему у них нет дефицита рабочих кадров Глава "Лукойла" рассказал, как компания избежала дефицита рабочих кадров

Москва25 ноя Вести.Российская нефтяная компания "Лукойл" не испытывает дефицита трудовых кадров. Об этом рассказал основатель "Лукойла" Вагит Алекперов в документальном фильме Саиды Медведевой "С Россией нефтью едины. К 35-летию компании "Лукойл", сообщает ИС "Вести".

Мы не испытываем дефицита в трудовых кадрах, потому что мы сделали несколько шагов и своевременно сделали. Мы построили уникальные, я их называю "техниками", колледжи практически во всех городах сказал он

Ведется подготовка специалистов и в университетах. Так, рассказал ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета Антон Петроченков, для обучения молодых специалистов есть и современные лаборатории, и быстрый доступ непосредственно к месторождениям, а также изучение современных технологий в нефтедобыче.

Алекперов подчеркивает – идея подготовки молодых специалистов на месторождениях состоит в том, чтобы ребята продолжали работу именно там.

Эти люди получают высшее образование на месторождениях. Ведь сколько мы ни отправляли детей в Москву, Тюмень учиться, то 90 с лишним процентов не возвращаются. У них ведь молодость прошла в Москве, девушки, друзья там. Конечно, они там остаются и продолжают работать. А эти ребята сегодня хотят работать в моногородах сказал Алекперов

Он также добавил, что молодым специалистам компания помогает жильем.