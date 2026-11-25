Москва25 ноя Вести.Россия, как одна из крупных нефтедобывающих стран, несет на себе гарантии энергобезопасности. И, благодаря сырью из России, мировой рынок нефти остается стабильным. Об этом заявил основатель российской нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов в документальном фильме Саиды Медведевой "С Россией нефтью едины. К 35-летию компании "Лукойл", сообщает ИС "Вести".

Функции России как одной из крупнейших нефтедобывающих стран особенные. Мы несем гарантии энергетической безопасности не только за свою родину, но и за энергетическую безопасность ближайших к нам стран и наших партнеров. Рынок сегодня, благодаря нашей нефти, стабилен. Поэтому наша страна должна продолжить экономически эффективно разрабатывать свои месторождения заявил он

Ранее Алекперов отмечал, что нефтегазовая отрасль России сохранила конкурентоспособность и смогла адаптироваться к сложным условиям.