Москва25 ноя Вести.Компания "Лукойл" является одной из самых современных компаний нефтяной отрасли. Об этом заявил основатель компании Вагит Алекперов в документальном фильме Саиды Медведевой "С Россией нефтью едины. К 35-летию компании "Лукойл", сообщает ИС "Вести".

По его словам, некоторые объекты инфраструктуры являются уникальными.

Компания "Лукойл" стала одной из самых современных компаний нашей отрасли - это и добыча нефти, переработка, нефтехимия, реализация нефтепродуктов. Таких заправочных комплексов, какие мы сегодня строим, в мире нет. Ни в одной точке мира нет заправочных комплексов, которые построили мы на трассе на Санкт-Петербург, на трассе на Казань заявил он

Алекперов подчеркнул, что развитие компании шло в ногу с развитием страны.

"Лукойл", наверное, - это лучшее отражение того, что происходило в нашей стране за эти 35 лет. Мы никогда не отделяли себя от нашей страны, никогда ее не отделим. И будем развиваться вместе с нашей страной, как ее лучшее произведение за эти 35 лет подчеркнул он

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в свою очередь отметил, что компания в развитии собственных проектов стремится к совершенству.

В компании всегда - от малых дел до крупных проектов - никогда не говорят "мы не можем, отложим на потом". Если решение принято, значит оно будет сделано заявил он

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко в честь 35-летия "Лукойла" выразила признательность руководству нефтекомпании.

Учитывая время, когда компания создавалась, как она выстояла в трудные времена, можно год за три зачесть точно отметила она

Она поздравила основателя и бессменного руководителя компании Вагита Алекперова и пожелать им дальнейших успехов.