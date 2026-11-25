Москва25 ноя Вести.В России удалось повысить производительность месторождений за счет новых технологий добычи. Об этом рассказал основатель "Лукойла" Вагит Алекперов в документальном фильме Саиды Медведевой "С Россией нефтью едины. К 35-летию компании "Лукойл", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что в 1970-е годы, когда Советский Союз продемонстрировал бурное развитие нефтяной промышленности, было мнение, что Западная Сибирь является последней нефтегазоносной провинцией. И тогда строились прогнозы, как долго удастся добывать нефть в изученных месторождениях.

Все начали считать время, когда заканчивается Западно-Сибирская провинция, когда закончат арабские страны добывать нефть. Тогда отдача пластов была всего 12%. Были простые технологии, минимальное применение химии. По тем темпам в ближайшие 20 лет нефть должна была закончиться заявил Вагит Алекперов

При этом с развитием прогресса методы нефтедобычи удалось усовершенствовать.

Прогресс не останавливается. И сегодня мы добываем уже на месторождениях, которые в 1970-1990 годы считались абсолютно нерентабельными. За счет применения новых технологий, искусственного интеллекта, химии мы подняли производительность наших месторождений с 12% до почти 60% сказал он

Однако еще 40% нефти остается в земле. И чтобы всю ее извлечь из земли, надо пройти еще большой путь, добавил Вагит Алекперов.