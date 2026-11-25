Глава "Лукойла" назвал уникальными проекты в Азербайджане и Казахстане Алекперов назвал уникальными проекты "Лукойла" в Азербайджане и Казахстане

Москва25 ноя Вести.Проекты "Лукойла", которые удалось реализовать в Азербайджане и Казахстане, являлись уникальными и успешными. Об этом заявил основатель российской нефтяной компании Вагит Алекперов в документальном фильме Саиды Медведевой "С Россией нефтью едины. К 35-летию компании "Лукойл", сообщает ИС "Вести".

Мы начинали [зарубежный блок проектов] с Азербайджана, Казахстана. Были подготовлены уникальные проекты. Великие руководители этих стран дали возможность привлечь инвестиции для их разработки. И, конечно, сегодня приятно смотреть на город Баку, потому что и Алиев-старший, Алиев-младший сделали очень много для того, чтобы разрабатывать месторождения, чтобы эти деньги пошли на благо людей. Города изменились, преобразились отметил он

При этом, подчеркнул он, российская компания всегда работала в рамках законодательства той или иной страны.

Вы не вспомните, что были какие-либо социальные или политические скандалы, связанные с компанией "Лукойл". Мы всегда находили возможности договориться и решить проблему заявил Алекперов

Ранее основатель "Лукойла" отмечал, что санкции в отношении компании могут привести к продаже зарубежного блока активов.